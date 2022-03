Des investisseurs marocains et israéliens du secteur touristique en conclave virtuel ce mardi

Une rencontre d’affaires de haut niveau se tient ce mardi 22 mars en mode virtuel, entre des investisseurs touristiques et hôteliers du Maroc et d’Israël, autour du thème : «Sommet Maroc-Israël sur l’investissement touristique».

L’événement est organisé par la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), sous l’égide des deux ministères du tourisme marocain et israélien.

Cette rencontre constitue un coup d’envoi aux nouvelles relations de coopération économique et commerciale entre les deux pays, particulièrement en matière d’investissement touristique, d’après un communiqué des organisateurs.

«En effet, il s’agira de la première rencontre entre les deux communautés d’affaires et d’investissement touristique et hôtelier qui se veut initiatrice de partenariats fructueux, pour fonder une plateforme d’affaires par excellence où d’innombrables projets pourront être proposés», ajoute la même source.

Le Maroc et Israël ont célébré le premier anniversaire de la reprise de leurs relations diplomatiques en décembre dernier. La normalisation de leurs relations s’est déjà traduite par la conclusion de nombreux accords dans divers domaines.

Le 14 mars dernier, Royal Air Maroc (RAM) et El Al Israel Airlines ont signé, à Tel Aviv, un accord de partage de codes (Code Share), lors d’une cérémonie organisée en marge du vol inaugural de la RAM entre Casablanca et Tel Aviv. Ce partage de codes inclut, dans une première phase, les vols directs entre le Maroc et Israël opérés par les deux compagnies aériennes.

Un programme des vols réguliers reliant les deux pays constituera certainement une aubaine pour le secteur touristique, dans la mesure où certains obstacles qui pouvaient décourager des touristes (comme des escales dans d’autres pays) vont être ôtés, soulignent des observateurs.

La rencontre des investisseurs touristiques intervient après le 1er Forum économique Maroc-Israël tenu le 15 mars en Israël, avec la participation de centaines d’entrepreneurs des deux pays. Le forum a été couronné par la signature d’un accord de partenariat stratégique entre le patronat marocain (CGEM) et son homologue israélien.