Le Bénin crée un guichet unique de promotion des PME

Le gouvernement béninois a donné ce mercredi lors d’un Conseil des ministres, son accord pour la création de l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME), un guichet unique qui aura vocation à fédérer l’ensemble des interventions des structures actuelles, avec un mécanisme de financement adapté aux micro, petites et moyennes entreprises, annonce un communiqué publié à l’issue de la réunion.

Le document souligne que les micro, petites et moyennes entreprises, qui représentent près de 90% du tissu économique national, «sont confrontées à des obstacles qui freinent leur plein essor, dont l’accès au financement. C’est pour cela que le Gouvernement a retenu, au nombre de ses priorités pour le secteur, la mise en place d’un mécanisme de financement adapté».

La multiplicité et le manque de synergie des structures publiques intervenant en faveur des PME et des Petites et Moyennes Industries (PMI), ajoute le communiqué, nécessitent une réforme d’envergure du dispositif global d’intervention de l’Etat, afin de gagner en efficacité.

L’Agence aura pour missions d’orienter et suivre ces entreprises vers les meilleures opportunités d’assistance et de financement aux plans local, sous-régional et international; d’être l’interface entre les PME existantes ou celles nouvellement créées et l’Etat et de recenser et accompagner les entreprises à fort potentiel de croissance.

Il est aussi attendu de la nouvelle agence, d’identifier et de mettre en œuvre des mesures de soutien ou d’aide à la restructuration et au développement des PME; de promouvoir des outils et produits financiers adaptés à leurs besoins et d’analyser les performances des structures et programmes d’appui.

Pour sa part, le gouvernement va assurer la lisibilité des interventions de l’Etat au profit des entreprises cibles, rationaliser les différents outils et instruments mis en place par l’Etat en soutien à la promotion du secteur privé en général, et simplifier l’organisation des structures de gouvernance et améliorer la couverture territoriale.

Le communiqué précisé enfin, que la mise en œuvre de la réforme du secteur nécessite la dissolution des structures et initiatives publiques d’appui et de financement des entreprises concernées.