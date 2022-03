Le Béninois Patrice Talon élu président de l’UEMOA

Le président béninois, Patrice Talon, a été porté à la tête de l’Union monétaire ouest-africaine (UEMOA), au terme d’un double CEDEAO-UEMOA, tenu vendredi 25 mars à Accra, au Ghana.

D’après le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonci, qui a porté l’information à la presse à Cotonou, Talon s’est prononcé en faveur de la proposition de ses pairs après que ces derniers ont accepté une «condition», selon laquelle le président de l’organisation sous-régionale et le président de la Conférence des ministres des Finances devraient désormais provenir d’un même pays.

Le dirigeant béninois estime, en effet, qu’un président en exercice de l’UEMOA ne peut pas solliciter systématiquement un ministre qui relève d’un autre chef d’Etat. Dans les faits, Patrice Talon travaillera avec son ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, Romuald Wadagni.

Le mandat du nouveau président de l’UEMOA «sera placé sous le signe d’une volonté de réformes, et d’une bonne gouvernance assumée, dans un esprit de concertation permanente avec les autres chefs d’Etat», a poursuivi Aurélien Agbenonci, ajoutant que l’«intention» de Talon «n’est pas de donner des leçons à qui que ce soit».

Talon succède à Christian Kaboré, l’ex-président du Burkina Faso qui a été renversé en janvier dernier par un coup d’Etat militaire.

Créée le 10 janvier 1994, l’UEMOA est une organisation ouest-africaine qui a pour mission la réalisation de l’intégration économique des Etats membres, à travers le renforcement de la compétitivité des activités économiques dans le cadre d’un marché ouvert et concurrentiel et d’un environnement juridique rationalisé et harmonisé.