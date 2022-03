Guinée : L’opposant Cellou Dalein fâché contre la démolition de sa résidence à Dixinn

Les autorités de transition en Guinée ont fait démolir plusieurs bâtiments se trouvant à la cité ministérielle et à la commune de Dixinn, dans la capitale Conakry.

Le leader de l’UFDG, l’opposant Cellou Dalein, se trouvant à l’étranger, a dénoncé l’opération qui n’a pas respecté le cours des événements. «Alors que le dossier est encore en cours d’instruction au niveau de la Justice, les autorités ont fait démolir mon bâtiment de Dixinn et ses annexes ce samedi 26 mars 2022», a-t-il regretté.

La résidence et ses annexes «ne sont plus que des amas de gravats», a indiqué l’ancien Premier ministre. L’homme politique considère cette situation comme «une manière de marquer et d’exprimer une haine peut-être vis-à-vis du candidat favori à l’élection présidentielle que je suis». «Ce qui me vexe, c’est de voir l’état de droit reculer en Guinée», a- martelé le candidat malheureux à la présidentielle de 2010.

Dans un communiqué publié également samedi, le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD), au pouvoir, a mis les points sur «i» concernant cette opération de démolition qui s’inscrit dans le cadre de la récupération des bâtiments de l’Etat.

Le CNRD explique que les résidences démolies «ne répondent plus aux normes de l’habitat» et accusent, d’ailleurs, certains occupants d’avoir endommagé la plupart des biens avant de libérer les lieux. Le pouvoir prévoit, à la place, la construction de nouvelles infrastructures aux standards de l’urbanisme et de l’habitat.

«Après avoir récupéré ces bâtiments, on s’est rendu compte que ces bâtiments étaient dans une situation de dégradation très avancée. On a mis en place un programme pour les casser et reconstruire dans un bref délai», a expliqué le directeur général du patrimoine bâti public, Mohamed Doussou Traoré, qui supervise la démolition.

L’opération controversée de récupération des domaines de l’Etat est un des programmes phares du CNRD et devrait s’étendre sur tout le territoire national.