Le Niger attaché au partenariat Japon-Afrique

Le Ministre d’Etat nigérien aux Affaires étrangères, Hassoumi Massoudou a réitéré, l’engagement de son pays dans le «partenariat Nippo-africain», tout en encourageant «le Japon à poursuivre son engagement en faveur du développement du continent africain», lors de la réunion ministérielle virtuelle en prélude à la conférence internationale de Tokyo sur le développement africain (TICAD), qui s’est tenu du 26 au 27 Mars 2022, à l’initiative du Gouvernement japonais.

Le diplomate en Chef de la République du Niger a félicité «le gouvernement japonais pour ses efforts inlassables et combien importants dans l’accompagnement des Etats africains dans la réalisation d’un développement durable et ce, en conformité avec les politiques nationales de nos pays, l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et les Objectifs du Développement Durable (ODD) des Nations Unies».

Parlant de la coopération spécifique entre le Niger et l’Empire Nippon, le diplomate s’est réjoui que «les actions entreprises dans le cadre de la coopération entre le Niger et le Japon s’inscrivent largement dans les priorités du gouvernement, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et le développement socio-économique du Niger».

Les apports du Japon à la République du Niger interviennent dans un contexte difficile pour son pays, a poursuivi le membre du Gouvernement nigérien. «Il ne fait aucun doute que le terrorisme est aujourd’hui la plus grande menace sécuritaire à laquelle fait face notre sous-région», a-t-il commenté.

Le Niger, le Burkina Faso et du Mali, sont depuis 2017 victimes des actions sanglantes de mouvements jihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique (EI).

Toutefois, le Niger bénéficie «des appuis et des soutiens des pays amis et Partenaires, dont le Japon, qui occupe une place importante» pour le Niger, a souligné le diplomate.