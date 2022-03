Guinée-Conakry : La junte suspend un haut magistrat

Le procureur général de la Cour d’appel de Conakry, Alphonse Charles Wright, a été suspendu mardi, après avoir menacé de poursuites un colonel de la gendarmerie proche de la junte au pouvoir en Guinée depuis septembre 2021, qu’il accuse d’ingérence dans les affaires des Officiers de la police judiciaire (OPJ).

Wright reprochait au colonel, membre influent du Comité national de rassemblement pour le développement (CNRD), l’organe dirigeant de la junte, d’avoir procédé à des arrestations et séquestrations d’anciens hauts responsables en place sous la présidence d’Alpha Condé, déposé par la junte le 5 septembre 2021.

«Je ne peux pas être procureur pour être celui-là qui va se taire sur les dysfonctionnements», a réaffirmé le magistrat mardi matin lors d’une émission à la radio locale.

Le magistrat est «suspendu de ses fonctions avec effet immédiat pour faute disciplinaire», selon un arrêté du ministère de la Justice publié mardi soir. L’arrêté précise que le «Conseil Supérieur de la Magistrature sera saisi des faits qui lui sont reprochés».

Le colonel Mamady Doumbouya, chef de la junte qui s’est fait investir président, a assuré qu’il n’y aurait pas de «chasse aux sorcières», mais que la justice sera la «boussole» du pays. La junte a cependant procédé à l’éviction de nombreux cadres des services de l’Etat.

En sommet extraordinaire, à Accra, les Chefs d’Etat de la CEDEAO ont accentué la pression sur l’équipe du colonel Doumbouya et son équipe. L’organisation sous-régionale exige de la junte de Conakry, un chronogramme de la transition avant le 25 avril, et menace de prendre des sanctions économiques et financières, au cas où ce délai ne serait pas respecté.