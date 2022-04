L’OMS confirme la baisse des nouveaux cas de la covid-19 dans toutes les régions du monde

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé, mercredi dans un communiqué, que le nombre des nouveaux cas de la Covid-19 et des décès signalés dans le monde, a chuté respectivement de 16% et 43% la semaine dernière, et ce après la légère hausse observée début mars.

«Après la hausse observée au cours de la première moitié du mois de mars 2022, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a diminué pour une deuxième semaine consécutive, avec une baisse de 16% au cours de la semaine du 28 mars au 3 avril 2022 par rapport à la semaine précédente», souligne le texte.

La même source précise que «le nombre de nouveaux décès hebdomadaires a également fortement diminué (-43%) par rapport à la semaine précédente, où un pic artificiel de décès avait été observé».

L’agence onusienne insiste que ce sont toutes les régions du monde qui ont signalé des tendances à la baisse aussi bien pour le nombre de nouveaux cas hebdomadaires que pour celui des nouveaux décès.

La mise à jour épidémiologique hebdomadaire, basée sur les données collectées jusqu’à dimanche 3 avril, montre que plus de neuf millions de nouveaux cas et plus de 26.000 nouveaux décès ont été recensés dans les six régions de l’OMS.

Toutefois, l’OMS attire l’attention sur la nécessité d’interpréter prudemment ces tendances, dans la mesure où plusieurs pays modifient progressivement leurs stratégies de dépistage. «Ce qui se traduit par une baisse du nombre global de tests effectués et, par conséquent, du nombre de cas détectés», précise-t-elle.

L’institution internationale en charge de la santé souligne par ailleurs que le variant Omicron est le variant dominant à l’échelle mondiale, représentant 99,8 % des échantillons collectés entre le 2 et le 31 mars 2022 (GISAID), tandis que le variant Delta représente -0,1 %.