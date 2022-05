La Banque mondiale octroie 700 millions de dollars au Tchad pour deux projets de développement

La Banque mondiale (BM) et le Tchad ont signé mercredi 4 mai à N’Djamena, des accords de prêt d’un montant de 700 millions de dollars destinés au financement de deux projets portant sur l’accroissement de l’accès à l’énergie et l’amélioration des résultats d’apprentissage de l’éducation de base dans ce pays d’Afrique centrales.

Les deux conventions ont été paraphées par le représentant résident de la BM au Tchad, Rasit Pertev, et le ministre tchadien de l’Economie, de la Planification du développement et de la Coopération, Mahamat Hamid Koua, en compagnie de son homologue en charge de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, Mognan Djikoumta.

D’après les informations disponibles, le premier projet permettra d’accroître l’accès à l’énergie dans la capitale, dans une douzaine de villes secondaires et dans plusieurs villages, l’objectif étant d’électrifier un million de ménages d’ici 2027, soit un passage de 6% à 30% de foyers électrifiés en cinq ans.

«On estime à plus de six millions de personnes qui bénéficieront des services d’électricité. De plus, le projet permettra l’électrification d’environ 850 centres médicaux et 700 écoles principalement dans les zones rurales, également 150 centres médicaux et 200 écoles au profit des réfugiés et communautés hôtes», a précisé Pertev.

Le second projet vise à améliorer l’accès à la qualité de l’enseignement primaire. D’après la BM, 2,8 millions d’élèves inscrits dans les écoles primaires publiques et communautaires bénéficieront des programmes d’enseignement de qualité.

Parallèlement, environ 3,2 millions d’élèves bénéficieront d’un accès plus équitable à des environnements d’apprentissage de qualité et de l’élargissement d’espaces couverts pour l’accueil de salles de classe surpeuplées.