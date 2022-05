La police burkinabè sur les traces de 46 personnes pour faits ou complicités de terrorisme

La police nationale du Burkina Faso a rendu public, mercredi, une liste de 46 personnes qu’elle recherche activement pour leur éventuelle implication dans des actes terroristes.

Sur l’affiche qui accompagne l’avis de recherche national, figurent les photos des suspects, avec la mention qu’ils «sont activement recherchés pour participation ou complicité dans la planification ou la conduite d’actes terroristes».

«Si vous détenez des informations sur ces individus, veuillez contacter discrètement et au plus vite les services de Police ou de la Gendarmerie les plus proches», invite la police dans son communiqué.

Tout en recommandant «d’éviter tout contact» avec ces personnes recherchées, compte tenu de leur «dangerosité», la police a mis à la disposition de ceux ou celles qui auraient des informations les concernant, des numéros gratuits, notamment le 1010, le 17 ou encore le 16.

Le Burkina Faso fait face à des attaques terroristes depuis 2016, avec un lot de plus de 2.000 morts et d’au moins 1,8 million de personnes déplacées. Les quelques initiatives prises par les autorités du Faso pour y mettre un terme, ne sont pas toujours concluantes.

Fin avril, des leaders communautaires ont amorcé des pourparlers avec des combattants de groupes armés locaux, sous les auspices de la junte militaire qui a renversé, le 24 janvier dernier, le pouvoir du président élu, Roch Marc Christian Kaboré. Mais les résultats se font toujours attendre.