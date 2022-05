La société Ideal Business Trading décroche au Niger un permis de recherche pour or et métaux

Le gouvernement nigérien, réuni jeudi 19 mai en Conseil des ministres, a adopté un projet de décret portant approbation de la convention minière entre l’Etat du Niger et la Société Ideal Business Trading (IBT) SARL, pour le permis de recherche «DJADO 12» pour or et métaux connexes, dans la Commune de Djado relevant du département de Bilma dans la région d’Agadez, indique un communiqué publié à l’issue du Conseil.

Selon les termes de la convention, la société IBT s’engage à investir dans les trois ans suivant la signature de ladite convention, un montant minimum de 2.000.000 de dollars US, soit environ 1.200.000.000 de francs CFA pour la réalisation de ses activités.

Outre les recettes fiscales, les autorités nigériennes s’attendent dans l’immédiat, avec ce projet, à la création de 20 emplois, à la contribution au développement local de la commune dans laquelle elle conduira ses activités à hauteur de 6.000.000 de FCFA par an, ainsi qu’à la contribution au renforcement des capacités des agents de l’Administration des mines et de la géologie à hauteur de 6.000.000 de FCFA par an, détaille le communiqué.

Le Niger dispose de l’un des sous-sols les plus riches d’Afrique subsaharienne, très convoité par des investisseurs étrangers. Le pays qui tient à booster le développement de son secteur minier, signe régulièrement des conventions minières pour l’attribution de permis d’exploration.