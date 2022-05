Kigali accuse l’armée de la RDC d’avoir blessé des Rwandais à la frontière

Les Forces rwandaises de défense (RDF) ont annoncé, lundi 23 mai dans un communiqué, que des roquettes tirées par les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont atterri dans le district de Musanze, frontalier de la RDC, «blessant plusieurs civils et endommageant des habitations».

«Le lundi 23 mai 2022, entre 09:59 et 10:20, les bombardements de roquettes des forces armées de la RDC ont frappé les secteurs Kinigi et Nyange dans le district de Musanze qui borde également le secteur Gahunga Burera district, blessant plusieurs civils et causant des dommages aux habitations», souligne le communiqué des RDF.

Le Rwanda a appelé à l’ouverture d’une «enquête urgente» sur cet incident, à travers le Mécanisme de vérification conjoint élargi (MCVE), un organisme régional qui surveille et mène des enquêtes sur les incidents de sécurité dans la région des Grands Lacs.

Entre temps, un porte-parole de l’armée rwandaise, le colonel Ronald Rwivanga, a rassuré que «la situation dans la zone est normale et la sécurité est assurée. Les blessés reçoivent des soins et les autorités évaluent l’étendue des dégâts», ajoutant que les autorités rwandaises ont interpellé «leurs homologues de la RDC sur cet incident».

Alors que les relations entre Kigali et Kinshasa tendaient vers l’apaisement, avec l’arrivée au pouvoir, début 2019, du président congolais Félix Tshisekedi, plusieurs incidents semblent saper les efforts fournis jusqu’ici. Parmi eux, la récente résurgence, dans l’est de la RDC, de la rébellion M23, soupçonnée d’être soutenue par Kigali. Les tirs de roquettes des FARDC ne feront que raviver les tensions entre les deux pays voisins.