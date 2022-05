Maroc-Mauritanie-Défense : Réunion à Rabat de la commission militaire mixte

Le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi a eu ce mardi à Rabat, des entretiens avec le Chef d’État-major général des Forces armées mauritaniennes, le Général de Division, El Mokhtar Bolle Chaâbane actuellement en visite de travail au Marco, indique un communiqué de l’État-major général des Forces Armées Royales (FAR).

«Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-major général des Forces Armées Royales, M. Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale s’est entretenu, mardi au siège de cette administration, avec le Général de Division El Mokhtar Bolle Chaâbane, chef d’État-major général des Forces armées mauritaniennes, accompagné de l’Ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, et ce, en marge de sa visite de travail dans le Royaume », précise le communiqué.

Lors de cet entretien, les deux responsables ont réaffirmé la nécessité d’approfondir et d’élargir l’éventail de la coopération militaire bilatérale dans le domaine de la défense et de la sécurité ainsi que la consolidation de l’échange d’expérience et d’expertise entre les Forces armées deux pays dans la perspective de faire face aux menaces et défis sécuritaires, notamment en matière de lutte contre l’émigration clandestine et les trafics illicites, ajoute la même source.

Ils ont également salué les efforts du Maroc et de la Mauritanie dans la dynamisation de la coopération régionale à l’ouest de la Méditerranée dans le cadre de l’Initiative “5+5 Défense” à l’occasion de la présidence mauritanienne en 2021 et celle du Royaume du Maroc en 2022.

Sur Hautes Instructions Royales, indique la même source, le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, au siège de l’État-major général des FAR à Rabat, le Général de Division El Mokhtar Bolle Chaâbane.

Lors de cette entrevue qui s’est déroulée en présence des Chefs des Bureaux concernés de l’État-major général des FAR ainsi que des membres de la délégation mauritanienne, les deux parties ont mis en exergue les relations bilatérales d’amitié et de coopération militaire entre les deux pays.

Par la suite, les deux responsables ont co-présidé les travaux de la 3ème réunion de la Commission militaire mixte maroco-mauritanienne, avec au menu le bilan des activités de coopération bilatérale pour l’année 2021 et la planification des activités militaires au titre des années 2022-2023, liées notamment aux domaines de la formation, de l’entrainement opérationnel, du soutien technique et des échanges de visites et d’expertise.