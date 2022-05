Méditerranée: 139 nouveaux migrants récupérés par le navire humanitaire Ocean Viking

Le navire Ocean Viking de l’association humanitaire «SOS Méditerranée», a secouru lundi 139 migrants au large de la Libye et de Malte, portant à 296 le nombre de rescapés à son bord, a annoncé l’association.

Lundi dernier «soixante-quatre femmes, hommes et enfants ont été secourus à bord d’une embarcation en bois en détresse dans la zone de recherche et de sauvetage maltaise», a annoncé SOS Méditerranée, l’association européenne de recherche et de sauvetage en haute mer, dont le siège se trouve à Marseille, dans le sud-est de la France.

Dans la nuit de dimanche à lundi, 75 migrants avaient déjà été secourus, cette fois-ci au large de la Libye. Ils avaient d’abord été pris en charge par le voilier d’une autre ONG, Resqship.

Alors que l’équipage s’occupait des premiers secours, un navire appartenant aux garde-côtes libyens est apparu et «nous avons catégoriquement rejeté la remise exigée des survivants aux Libyens car elle contredit le droit international, européen et allemand», a expliqué l’ONG allemande Resqship dans un communiqué.

L’Ocean Viking est ensuite venu récupérer les migrants et a notamment pris en charge un blessé, explique SOS Méditerranée, précisant qu’avec ce sauvetage, le navire-ambulance, compte désormais 296 migrants à son bord.

La Libye est devenue un important point de passage pour des dizaines de milliers de migrants majoritairement des subsahariens cherchant chaque année, à gagner l’Europe par les côtes italiennes, distantes de quelque 300 km.

La Méditerranée centrale est la route migratoire la plus dangereuse au monde, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), estimant le nombre de morts et de disparus à 1.553 individus en 2021.

Au total, 6.340 migrants illégaux ont été secourus et renvoyés en Libye jusqu’à présent en 2022, a indiqué l’OIM, ajoutant que 129 migrants illégaux sont morts et 459 autres ont disparu durant la traversée de la Méditerranée centrale en 2022.