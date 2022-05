Burkina Faso: Une cinquantaine de civils tués près de Madjoari par des hommes non identifiés

Une attaque armée perpétrée mercredi 25 mai, par des «jihadistes présumés», a fait plus de 50 morts à Madjoari, une localité située dans la région orientale du Burkina Faso, ont annoncé jeudi les autorités régionales.

Des habitants de Madjoari qui tentaient de quitter cette localité placée sous blocus de jihadistes, «ont été pris pour cible (…) par des individus armés non identifiés», a déclaré dans un communiqué, le colonel Hubert Yameogo, gouverneur de la région de l’Est, faisant état à la même occasion, d’un «bilan provisoire d’une cinquantaine de personnes».

Face aux menaces des groupes armés et devant la pénurie des produits de première nécessité, la population est poussée à se déplacer dans d’autres communes dans l’espoir d’être à l’abri et de s’approvisionner en produits alimentaires. C’est dans ce cadre que les victimes ont été interceptées sur leur chemin et exécutés.

Un rescapé a raconté que les hommes armés avaient commencé à abattre les personnes qui ne voulaient pas répondre à leurs questions. Aussi, les jihadistes présumés ne se seraient pris qu’aux hommes, d’après un habitant qui a déclaré que «tous les hommes qui partent de Madjoari pour Nadiagou sont systématiquement arrêtés, mais les femmes ne sont pas inquiétées».

Le gouverneur Hubert Yameogo a assuré que «des actions de sécurisation sont en cours afin de ramener la quiétude» dans cette région du pays.