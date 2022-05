L’UE accorde au Niger 105 millions d’euros pour financer plusieurs projets prioritaires 

L’Union européenne (UE) s’est engagée à apporter au Niger un appui financier de 105 millions d’euros (environ 70 milliards de francs CFA) au profit de plusieurs domaines prioritaires de développement économique et social du pays, ont annoncé jeudi les autorités du Niger.

Des conventions de financement signées la veille à Niamey par le ministre nigérien des Affaires étrangères et de la Coopération, Hassoumi Massoudou et la représentante de l’UE au Niger, Denisa-Elena Ionete, concernent notamment les zones les plus affectées par l’insécurité, avec pour objectif de soutenir le retour de l’Etat et des services de base aux populations, ainsi que le secteur de l’éducation, de la formation et de l’emploi, avec pour objectif de favoriser le développement socio-économique en faveur des jeunes et des femmes du Niger.

Elles permettront enfin un soutien au renforcement des capacités du Niger dans la gestion de l’aide, la coordination, la communication, la visibilité et la diplomatie publique, l’audit, le monitoring et l’évaluation externe.

Le Niger, l’un des pays les plus pauvres au monde, abrite 250.000 déplacés et plus de 264.000 réfugiés nigérians et maliens, auxquels s’ajoutent plus de 13.000 Burkinabé fuyant les atrocités des groupes armés, selon l’ONU.

La vaste région enclavée de Tillabéri, située dans la zone dite « des trois frontières » entre Niger, le Burkina Faso et le Mali, est le théâtre depuis 2017, des actions sanglantes de mouvements jihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique (EI).

Ces violences y ont entraîné la fermeture de 800 écoles accueillant plus de 69.400 élèves. Cette année, le Niger est en outre frappé par une grave crise alimentaire en raison de la sécheresse et des violences jihadistes qui ont empêché les paysans de cultiver leurs champs.