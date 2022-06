Sahara marocain: Le Togo ouvre un consulat général à Dakhla

Le ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration africaine et des Togolais de l’Extérieur, M. Robert Dussey a réitéré, mardi à Rabat, le soutien de la République du Togo à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et affirmé son appui à l’initiative du Plan d’Autonomie présentée par le Royaume « qui constitue la seule et unique solution crédible et réaliste à la résolution de ce différend ».

Le ministre togolais a également annoncé l’ouverture prochaine d’un consulat général de la République Togolaise à Dakhla.

A cette occasion, M. Bourita s’est réjoui de la participation de la République du Togo, en la personne de M. Robert Dussey, à la Conférence Ministérielle de Soutien à l’Initiative d’Autonomie sous la Souveraineté du Maroc, tenue virtuellement le 15 janvier 2021 à l’invitation du Royaume du Maroc et des Etats-Unis d’Amérique.