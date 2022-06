Le congolais Denis Mukwege sollicite l’intervention de la Belgique dans le conflit entre la RDC et le Rwanda

Le prix Nobel de la paix 2018, le Dr Denis Mukwege, a estimé dimanche que «la Belgique peut jouer un rôle très important» pour mettre fin au différend qui oppose depuis quelques jours son pays, la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda.

C’est un des principaux messages qu’a voulu ce médecin faire passer au souverain belge, à travers la presse, et ce peu avant l’arrivée, pour une visite à son hôpital de Panzi (Est du pays), du roi belge Philippe et son épouse la reine Mathilde qui étaient au terme de leur séjour de six jours en RDC.

Ce séjour programmé depuis longtemps, a coïncidé avec les affrontements entre le mouvement rebelle M23, soutenu par le Rwanda selon la RDC, et l’armée nationale congolaise.

Récemment, le président Félix Tshisekedi a affirmé n’avoir «aucun doute» que «le Rwanda a soutenu le M23 pour venir agresser la RDC». Ce que clament déjà de nombreux congolais.

Le Dr Mukwege partage la même conviction. «L’agression du Rwanda à travers le M23 ce n’est pas une nouvelle chose», elle «est claire, il faut la nommer, et la Belgique peut le faire», compte tenu de son «expertise sur le Congo» a-t-il lancé pendant la conférence de presse.

Pour ce médecin congolais, l’ancienne puissance coloniale en RDC «peut porter un plaidoyer très fort auprès de l’Union européenne et au niveau des Nations unies».

«Nous, on nous demande de négocier avec nos agresseurs, alors que quand la Russie a agressé l’Ukraine, ce sont toutes les nations qui ont demandé que cette agression s’arrête» ; il faut arrêter «l’humanisme à géométrie variable», ce «double standard», a-t-il plaidé.

Denis Mukwege, surnommé «l’homme qui répare les femmes», soigne depuis environ trois décennies des femmes victimes d’atroces violences sexuelles utilisées comme «arme de guerre» dans l’Est de la RDC. Il est connu pour son combat contre l’impunité autour de ces crimes.