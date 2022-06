Niger : Une délégation du Panel de haut niveau sur le Sahel reçu par le président Bazoum

Le Président du Niger Mohamed Bazoum, a reçu lundi à Niamey, une délégation du Panel de Haut Niveau sur la Sécurité et le Développement au Sahel (ONU, UA, CEDEAO, G5 Sahel), conduite par l’ancien Président nigérien, Mahamadou Issoufou.

Avec Bazoum, «nous avons abordé avec lui tous les défis auxquels le Sahel est confronté, défis sécuritaires, institutionnels, climatiques, démographiques, humanitaires et défis de développement économique et social», a déclaré Mahamadou Issoufou, Président de ce Panel de Haut Niveau, a l’issue de la rencontre.

«Cela a été aussi l’occasion pour nous de prendre ses conseils et ses orientations parce que la stratégie qu’on doit concevoir ne doit pas être une stratégie de plus. Ça doit être une stratégie qui puisse apporter des réponses aux défis multiformes auxquels le Sahel est confronté», a-t-il affirmé.

Selon la Croix Rouge, quelque 11 millions de personnes dont plus de 1,6 million d’enfants de moins de cinq ans, sont menacés de famine au Sahel. De nombreux pays d’Afrique et notamment la région du Sahel qui englobe la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, font actuellement face à la pire crise alimentaire de ces dix dernières années.

Selon Félix de Marliave, représentant de la Croix-Rouge de Belgique au Sahel, ce phénomène s’explique par la combinaison de différents facteurs, dont le réchauffement climatique et les violences parfois à caractère ethnique qui ont déjà entraîné le déplacement d’au moins 2 millions de personnes. A cela s’ajoute la crise économique, renforcée par les effets de la pandémie Covid-19 et par l’impact de la guerre en Ukraine.