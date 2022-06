Côte d’Ivoire : Cessation du statut de réfugié ivoirien à partir du 30 juin 2022

Le président ivoirien, Alassane Ouattara a présidé lundi, la cérémonie de la déclaration officielle relative à la cessation du statut des réfugiés ivoiriens, en présence du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi.

«La clause de cessation du statut de réfugié ivoirien prend effet à partir du 30 juin 2022», a déclaré le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, à l’occasion de la cérémonie officielle marquant la Journée mondiale du réfugié.

Filippo Grandi a traduit sa gratitude aux 6 pays (le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Mali, la Mauritanie et le Togo) pour leur «rôle indispensable dans l’accueil de plus de 300.000 réfugiés ivoiriens». Il a fait observer que plus de 280.000 réfugiés ivoiriens ont déjà regagné la Côte d’Ivoire. «Des réfugiés rentrent encore et on va continuer les opérations de rapatriement pendant quelques semaines encore», a-t-il souligné.

Selon le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, la clause de cessation du statut de réfugié donne également droit à ceux qui le souhaitent de rester dans le pays d’accueil pour des raisons personnelles, des mesures de régularisation sont prises.

Prenant la parole au nom du chef de l’Etat, le vice-président ivoirien, Meyliet Koné a salué la bonne coopération des pays d’accueil dans le processus de rapatriement des réfugiés en Côte d’Ivoire, précisant que plus de 96% de réfugiés ivoiriens ont déjà regagné le pays.

La Côte d’Ivoire a amorcé ces dernières années un processus de réconciliation, avec par exemple le retour de l’ancien président Laurent Gbagbo au pays en juin 2021, après son acquittement par la justice internationale de crimes contre l’humanité lors de la crise de 2010-2011.