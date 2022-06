L’inflation atteint en Afrique du Sud 6,5%, son plus haut niveau depuis cinq ans

Les prix à la consommation en Afrique du Sud sont au plus haut depuis cinq ans, bondissant de +6,5% en mai par rapport à la même période en 2021, selon les statistiques officielles publiées mercredi à Pretoria.

«Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis janvier 2017, lorsque le taux était de 6,6%», a indiqué l’Agence gouvernementale des statistiques (StatsSA) dans un communiqué. Le taux d’inflation était à 5,9% en mars et en avril derniers.

La Banque centrale de la première puissance industrielle d’Afrique veut maintenir l’inflation dans une fourchette de 3 à 6%. L’institution financière a relevé son taux d’intérêt de référence à plusieurs reprises ces derniers mois, en raison d’une hausse persistante des prix, exacerbée par la guerre en Ukraine, faisant flamber les prix de l’essence et de l’alimentation.

Cependant, l’économie sud-africaine devrait croître de 2 % cette année, soit un peu plus rapidement que prévu il y a un mois, après une performance meilleure que prévu au premier trimestre.

L’économie a progressé de 1,9 % au cours des trois premiers mois de 2022 par rapport au trimestre précédent, en termes corrigés des variations saisonnières et non annualisés, selon les données de l’agence statistique publiées mardi.

L’inflation devrait ralentir à un taux médian de 4,7 % l’année prochaine, contre 6% cette année. Le PIB a augmenté de 3 % en glissement annuel non corrigé au cours des trois premiers mois de 2022.

Le gouvernement sud-africain s’efforce de relancer l’économie du pays à la suite de la pandémie de Covid-19. Le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré mardi dernier, à l’issue d’une visite en Afrique du Sud, que son personnel était de plus en plus préoccupé par les perspectives de croissance économique du pays et les conséquences sur l’emploi, la pauvreté et les inégalités.