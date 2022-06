Entrée en service de la nouvelle centrale hydroélectrique de Ruzibazi au Burundi

Les autorités burundaises ont annoncé, mardi 28 juin, la mise en service à Ruzibazi, d’une nouvelle centrale hydroélectrique d’une capacité de 15.000 kilowatts, après le succès de l’opération d’essai qui a duré 72 heures.

«La centrale hydroélectrique de Ruzibazi est mise en service pour augmenter d’environ un tiers l’alimentation électrique du Burundi, réduire les fréquentes pannes d’électricité, améliorer la production industrielle locale et le niveau de vie des populations», a déclaré Jean Claude Karerwa, Conseiller du président Evariste Ndayishimiye.

Cette plus grande centrale hydroélectrique dans le pays, construite avec l’aide de la Chine, est située sur le cours inférieur de la rivière Ruzibazi, au sud de Bujumbura, la capitale.

En janvier dernier, le ministre burundais de l’Hydraulique, de l’Energie et des Mines, Ibrahim Uwizeye, avait déclaré que son pays s’activait pour améliorer l’accès général à l’électricité et que l’état d’avancement des travaux de construction de certaines centrales hydroélectriques était satisfaisant. Il avait alors parlé des centrales hydroélectriques de Jiji et Mulembwe, de Kabu, de Ruzibazi ou encore de Rusumo falls.