Relance post-Covid-19 : La BAD accorde un don de 400 000 de dollars à la Côte d’Ivoire pour soutenir les PME

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, mercredi, avoir donné son feu vert pour un don de 400.000 dollars à la Caisse des dépôts et consignations de Côte d’Ivoire (CDC-CI), destiné à une assistance technique.

Il est question d’aider avec ce financement, la CDC-CI à mieux accompagner les petites et moyennes entreprises (PME) ivoiriennes dans le cadre de la relance post-Covid-19 et encourager les initiatives entrepreneuriales, en faveur des femmes et des jeunes notamment, affirme le communiqué de la BAD publié sur son site.

«Soutenir les investisseurs institutionnels comme la Caisse des dépôts et consignations de Côte d’Ivoire avec des projets d’assistance technique et de renforcement des capacités fait partie des domaines d’intervention stratégiques de la Banque», a déclaré Ahmed Attout, chef de la Division du développement des marchés de capitaux de la BAD.

L’objectif poursuivi, a-t-il ajouté, «est d’élargir et d’approfondir l’écosystème du financement à long terme dans nos pays membres régionaux».

De son côté, le directeur général de la CDC-CI, Lassina Fofana, a indiqué que «contribuer au financement des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises fait partie des missions» de sa structure «en tant qu’investisseur d’intérêt général».

Il a souligné qu’avec «ce financement (…), la CDC-CI va accélérer la mise en place de mécanismes de financement des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises en lien avec les secteurs bancaire et financier ivoiriens.

Ainsi, la CDC-CI contribuera au développement d’entreprises créatrices de richesse et d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes».

L’institution financière panafricaine précise que les ressources mobilisées proviennent du Fonds fiduciaire pour le développement des marchés des capitaux, un fonds multi-donateurs que la BAD administre.