L’armée éthiopienne aurait tué plus de 200 militants du groupe terroriste Al-Shebab

Le gouvernement de l’Ethiopie a annoncé mercredi dans un communiqué, avoir mené une opération de sécurité coordonnée qui a permis d’éliminer au moins 209 combattants du mouvement terroriste somalien Al-Shebab, qui tentaient une incursion en territoire éthiopien.

L’opération, menée par les forces de sécurité fédérales et les troupes de la région éthiopienne Somali, a infligé «d’énormes pertes humaines et matérielles» au groupe Al-Shebab, affirme le document.

Un précédent communiqué publié le 23 juillet évoquait 100 morts dans le rang des Shebab, au cours d’une incursion ratée depuis la Somalie. «Un groupe armé Shebab entré il y a quatre jours par un endroit appelé Ato dans la zone d’Afder, en région Somali, a été encerclé (…) puis complètement détruit», avait fat part, sur Facebook, le bureau de communication de la région Somali, située dans le sud-est de l’Ethiopie.

«Au cours de l’opération qui a duré trois jours, plus de 100 membres du groupe terroriste ont été tués», 13 véhicules détruits, et de grandes réserves de nourriture et des lots d’armes à feu saisis, poursuit le texte.

Certaines sources font état de victimes du côté des soldats éthiopiens, mais aucun bilan officiel n’a été communiqué à ce sujet.

Le groupe Al-Shebab, lié à Al-Qaïda, est engagé, depuis 15 ans, dans une insurrection contre le gouvernement fédéral somalien, soutenu par la communauté internationale et une force de l’Union africaine.

Sa dernière attaque en Somalie remonte à ce mercredi 27 juillet à Marka (Sud), avec à l’affiche neuf morts dont un haut responsable politique local. Revendiquant l’attentat-suicide, les islamistes radicaux Al-Shebab ont affirmé avoir ciblé Abdullahi Ali Ahmed Wafow, le préfet du district de Marka.