USA: Antony Blinken attendu en ce mois d’août en RDC et au Rwanda

Le Secrétaire d’État américain, Antony Blinken effectuera dès le 07 août prochain une tournée en Afrique qui le conduira en Afrique du Sud, ensuite en République démocratique du Congo et s’achèvera au Rwanda, a annoncé le département d’Etat à Washington.

Durant cette tournée, il s’agira pour le Chef de la diplomatie américaine de «montrer aux pays africains qu’ils ont un rôle géostratégique essentiel et sont des alliés cruciaux sur les questions les plus brûlantes de notre époque, de la promotion d’un système international ouvert et stable à la lutte contre les effets du changement climatique, l’insécurité alimentaire et les pandémies mondiales», explique le département d’Etat américain dans un communiqué.

Parallèlement au déplacement de Blinken, l’ambassadrice américaine à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, se rendra de son côté au Ghana et en Ouganda durant ce même mois, alors que la Directrice de l’agence américaine d’aide au développement Samantha Power vient d’achever un récent déplacement au Kenya et en Somalie.

Washington lance son offensive diplomatique en Afrique après le passage du ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov et le président français Emmanuel Macron sur le continent.

Outre le front ukrainien, la Russie constitue un casse-tête pour les intérêts américains et occidentaux en Afrique. A l’occasion de sa mini-tournée africaine, le président français Emmanuel Macron a accusé la Russie d’utiliser l’énergie et l’alimentation comme des «armes de guerre».