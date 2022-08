RDC: Des soldats de la MONUSCO arrêtés après avoir forcé le passage à un poste frontalier

Les membres du convoi de Casques bleus de l’ONU (MONUSCO) qui ont tiré et forcé le passage dimanche à un poste frontalier en République démocratique du Congo (RDC) ont été arrêtés, selon la représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies en RDC, Bintou Keita.

«Ce grave incident a fait des morts et des blessés graves (…) Face à ce comportement indicible et irresponsable, les auteurs de la fusillade ont été identifiés et arrêtés dans l’attente des conclusions de l’enquête qui a déjà commencé en collaboration avec les autorités congolaises», a déclaré Mme Keita.

Le convoi de militaires de la MONUSCO a ouvert le feu et forcé le passage dimanche à un poste frontalier avec l’Ouganda, faisant au moins deux morts une quinzaine de blessés. L’incident a eu lieu au poste frontière de Kasindi, dans le territoire de Beni.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on voit des hommes dont au moins un en tenue de policier et un autre de militaire, s’avancer vers le convoi immobilisé de l’autre côté de la barrière fermée. Après un échange verbal, on y voit les Casques bleus tirer des coups de feu, avant d’ouvrir la barrière et franchir le poste. Il n’y a pas eu de riposte du côté congolais.

Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a indiqué qu’une enquête est ouverte, «en collaboration avec la MONUSCO, pour connaître les raisons de ce crime et obtenir des sanctions sévères».