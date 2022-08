Lancement officiel en Côte d’Ivoire, du programme de transformation de l’aquaculture (PSTACI)

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi a officiellement lancé ce lundi à la Station piscicole de la Loka au Centre de la Côte d’Ivoire, le Programme de transformation de l’aquaculture en Côte d’Ivoire (PSTACI), qui vise à développer de façon significative l’aquaculture afin de rendre ce pays auto-suffisante en poissons.

Patrick Achi a déploré la trop grande dépendance de son pays des importations de poisson et produits de la mer de l’étranger. La Côte d’Ivoire importe environ 86% de ses besoins en poissons ce qui représente une enveloppe budgétaire de plus de 200 milliards de Francs CFA par an.

Le PSTACI d’une durée de 5 ans renouvelables, permettra à la Côte d’Ivoire, à l’horizon 2030 de «produire plus de 500.000 tonnes de poissons, gagnant ainsi sa pleine souveraineté alimentaire, c’est-à-dire son autosuffisance totale en produits halieutiques, pour une chaîne de valeur estimée à environ 825 milliards de FCFA», a souligné le Chef du gouvernement ivorien.

«Avec le lancement officiel du PSTACI, nous posons un acte absolument fondamental de la Vision 2030 du Président de la République, Alassane Ouattara, pour une Côte d’Ivoire plus prospère et solidaire», a assuré le Premier ministre.

De son côté, le ministre des Ressources animales et halieutiques Sidi Tiémoko Touré, a relevé l’importance du «PSTACI appelé à faire du secteur aquacole un instrument majeur de croissance économique, de lutte contre la pauvreté, de sécurité alimentaire et de création d’emplois.

Ce programme, « porte sur le développement accéléré d’un écosystème aquacole intégré propice à l’activité entrepreneuriale et à l’accroissement des investissements dans le secteur privé», a-t-il indiqué, précisant que ce programme s’appuie sur 4 piliers à savoir : le plan de transformation de l’aquaculture, les projets pilotes, le renforcement du cadre institutionnel et la vulgarisation des acquis ainsi que le renforcement des capacités.