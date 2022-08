Une attaque armée au Nord du Mali se solde par la mort de 17 soldats et 4 civils

L’armée malienne a annoncé, lundi 8 août, la mort de 17 militaires et de quatre civils, lors d’une attaque armée survenue la veille à Tessit au nord du Mali et attribuée à des groupes djihadistes, précisant qu’au moins sept assaillants ont été neutralisés.

«L’Etat-major général des Armées informe l’opinion que le 07 août 2022 vers 15h00, les unités FAMa de Tessit, dans leur mission de protection des populations ont réagi vigoureusement à une attaque complexe et coordonnée des groupes armées terroristes», indique un communiqué des FAMa.

Le bilan encore provisoire, fait état de 7 morts et un nombre inconnu d’autres morts et de blessés dans le rang des assaillants, 17 morts parmi les soldats, 22 blessés et 9 portés disparus, ainsi que 4 civils tués. L’armée déplore également d’importantes pertes matérielles dont 3 véhicules détruits.

Tout en saluant «le professionnalisme des FAMa qui a permis de préserver la vie de plusieurs civils exposés au combat», l’armée pointe du doigt le groupe Etat islamique au Grand Sahara (EIGS) qui pourrait être à l’origine de l’attaque et qui aurait probablement bénéficié d’un appui extérieur.

«Les opérations clandestines et non coordonnées de survol enregistrées par la FAMa (…), confirment la thèse que les terroristes ont bénéficié d’un appui majeur et d’une expertise extérieure», ajoute le communiqué.

L’Etat-major général des Armées a regretté les victimes civiles et militaires, et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

La commune de Tessit, située dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger, est fréquemment le théâtre d’attaques terroristes.