Des attentats à la bombe font plusieurs morts au sud de la Somalie

Des attentats à la bombe commis ce mardi 9 août, dans le sud de la Somalie, ont fait au moins quatre morts et plusieurs blessés.

D’après les informations de la télévision publique somalienne, neuf mines terrestres ont explosé, visant un minibus qui transportait des civils dans les environs de Buula-haji, près de la ville portuaire de Kismayo, capitale administrative de l’État du Jubaland.

Les victimes, 4 morts et 11 blessés, sont tous des civils. Le drame n’a pas été revendiqué, mais les autorités somaliennes pointent du doigt Al-Shebab, un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda, qui mène une insurrection contre l’exécutif somalien depuis une quinzaine d’année.

Neutraliser ces terroristes et ramener une sécurité stable et durable en Somalie est l’un des plus grands défis du nouveau chef de l’Etat somalien, Hassan Sheikh Mohamoud et son gouvernement. Il a suggéré une nouvelle approche plus diplomatique dans cette lutte, après avoir fait le constat de l’échec des solutions militaires contre le groupe rebelle Shebab.