Les difficultés de navigation sur le Rhin menacent l’économie allemande

Dans l’ouest du territoire allemand, la navigation sur le fleuve du Rhin est rendue actuellement difficile par la baisse des eaux causée par le pic de chaleur estival, ce qui constitue une menace de plus pour une économie nationale d’ores et déjà en difficulté.

L’éventualité d’une suspension partielle de la circulation fluviale sur le Rhin, l’un des fleuves les plus empruntés de la planète, à cause de la chute du niveau des eaux liée à la canicule, est un casse-tête de plus pour l’industrie allemande qui est déjà affectée par la crise du gaz russe et la hausse des prix de l’énergie en raison du conflit armé en Ukraine.

Désormais, la flotte de plus de 100 bateaux de DTG doit déjà restreindre ses cargaisons par crainte d’échouage, a affirmé Roberto Spranzi, le dirigeant de cette coopérative de transport maritime de la ville industrielle de Duisbourg.

Evoquant le reflux préoccupant à l’entrée du port intérieur de Duisbourg, ce chef d’entreprise constate qu’« actuellement, il est à 1,7 mètre, alors qu’il est en temps normal à deux mètres.

«Nous approvisionnons les usines sur le Rhin en matières premières. Lorsque ce n’est plus possible – ou moins souvent – c’est aussi une menace pour l’industrie allemande », a-t-il souligné.