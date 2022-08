Togo : Suspension des activités sur le lac Nangbéto du 15 août au 15 novembre 2022

Le Lac Nangbéto situé dans la Région des Plateaux au Togo est sous le coup de la traditionnelle suspension annuelle obligatoire de trois mois, à compter de ce lundi 15 août jusqu’au 15 novembre prochain, a annoncé le ministre togolais de l’économie maritime, de la Pêche et de la Protection côtière, Edem Tengue.

Jusqu’au 15 novembre, il est interdit de «pêcher, transporter ou vendre des produits issus de ce Lac», souligne le ministre dans un communiqué, prévenant que tout contrevenant attrapé sera soumis aux lois en vigueur.

Le repos biologique a été instauré depuis plusieurs années par le gouvernement et entre dans le cadre «des mesures de gestion durable » et des initiatives destinées à «favoriser le repeuplement du Lac en ressources halieutiques en vue d’assurer leur durabilité dans l’intérêt des générations présentes et futures».

Le Lac Nangbéto contribue de façon significative à la production nationale halieutique. Selon les autorités, l’instauration de meilleures pratiques de pêche participent à l’amélioration de ladite production. La pratique de la pêche sur cette étendue d’eau est conditionnée par la possession d’un permis ou d’une autorisation valable délivrée par les services compétents.

Dans l’ensemble, le secteur de la pêche emploie plus de 20.000 personnes au Togo, et contribue à hauteur d’environ 4,5% du PIB.