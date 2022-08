RDC-Justice : L’ancien Conseiller sécuritaire du président Tshisekedi obtient la liberté provisoire

Un tribunal militaire de la République Démocratique du Congo (RDC), a accordé hier mardi, la liberté provisoire à François Beya Kasongo, ancien conseiller sécuritaire du président Félix Tshisekedi, poursuivi pour «agissements contre la sécurité de l’Etat».

La décision des juges est motivée par la santé de l’accusé, a expliqué Me John Kaboto, avocat chargé de défendre François Beya Kasongo, ajoutant que «notre client est aussi autorisé à se faire soigner dans une formation hospitalière appropriée, au pays ou à l’étranger. Il lui est demandé d’en formuler simplement la demande».

En détention depuis 4 mois, l’ancien «Monsieur sécurité» du président Tshisekedi comparait depuis le 03 juin 2022 devant la Haute cour militaire siégeant en matière répressive au premier degré.

Les charges retenues contre lui sont «complot et offense contre la personne du chef de l’État, violation de consignes et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline», indique l’avocat Kaboto.

Lors de son arrestation début février par l’Agence nationale de renseignement (ANR), la présidence congolaise avait affirmé que les enquêteurs ont des «indices sérieux attestant d’agissements contre la sécurité nationale» qui incriminent François Beya Kasongo.