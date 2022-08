Les pulpes de noix de coco à l’exportation ont rapporté au Ghana 22 millions de dollars

Selon l’Autorité de promotion des exportations (GEPA) du Ghana, les exportations de pulpe de noix de coco déshydratée ont généré une recette de 22 millions de dollars en 2021.

C’est une hausse de 71% par rapport aux 6,3 millions de dollars encaissés un an plus tôt. Une performance qui permet au Ghana de se positionner au 9ème rang des principaux fournisseurs de ce produit sur le marché international, et témoigne en outre, de la bonne dynamique de croissance du secteur des noix de coco.

Entre 2017 et 2021, les recettes d’exportation ont progressé en moyenne de 45%. La pulpe de noix de coco déshydraté est utilisée dans l’industrie des biscuits et en pâtisserie. C’est un marché en pleine croissance dont la valeur mondiale est estimée à 1 milliard de dollar par an.

Selon le GEPA, la République dominicaine occupe le premier rang avec une recette à l’export de 17,3 millions de dollars, soit environ 79% des expéditions totales en valeur.

La production annuelle de noix de coco au Ghana, se situe entre 350.000 et 400.000 tonnes par an, d’après le ministère ghanéen de l’Agriculture.