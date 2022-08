Le Burkina Faso compte désormais 30.000 nouveaux abonnés au réseau électrique national

Au Burkina Faso ce sont au total 32.449 nouveaux raccordements au réseau électrique du pays qui ont été opérés grâce à la mise en œuvre depuis 2017 du projet d’électrification des zones péri-urbaines de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso.

D’un coût estimé à 52,15 millions de dollars, ce projet a été financé à hauteur de 72% par le Fonds africain de développement et 15% par la Société nationale d’électricité du Burkina et les 13% restants ont été pris en charge par l’État burkinabé.

La réalisation du projet en cinq ans, a consisté en la mise en place de 178 kilomètres de réseau moyenne tension souterrain et de 177 kilomètres de réseau moyenne tension aérien en plus de la création de 191 postes, moyenne et basse tension aérien (sur poteaux) et de 153 postes moyenne et basse tension cabines. «Les postes moyenne et basse tension, renforcés sont au nombre de 18 et les postes cabines rénovés sont au nombre de 87.

A Ouagadougou, le réseau électrique a enregistré une hausse du nombre d’abonnés, passés de 270.306 en 2017 à 287.296 au 31 mars 2022 (+24.765), alors qu’à Bobo-Dioulasso, le chiffre est passé de 91.392 à 97.672 (+7.684).