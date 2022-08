La Namibie s’apprête à lancer sa 4e révolution industrielle (Président)

Le président namibien Hage Geingob a déclaré dimanche à l’ouverture de la 21e édition de la Foire commerciale annuelle d’Ongwediva (OATF), que pour que le pays puisse réaliser ses objectifs, il lui fallait se lancer dans la quatrième révolution industrielle (4RI) et travailler plus intelligemment.

Geingob a affirmé que la Namibie est confrontée à de nombreuses variables indépendantes et à un ralentissement économique mondial, ce qui la force à faire preuve de créativité et à développer de nouveaux axes pour l’exploitation efficace des ressources économiques.

«Il est pertinent que le gouvernement et le secteur privé travaillent main dans la main afin de promouvoir la transformation technologique de l’économie locale et trouvent le moyen de combiner la transformation numérique avec l’innovation et la compétitivité des talents en vue de mieux préparer la Namibie à la 4RI», a-t-il expliqué.

Le président a expliqué que son gouvernement avait donné la priorité aux domaines de l’agriculture, de la santé, de la finance, de la défense et de l’éducation, dans lesquels les technologies de la 4RI peuvent être utilisées pour augmenter la production, créer de nouveaux emplois et assurer la sécurité alimentaire du pays.

«A cette fin, le Groupe de travail 4RI, qui a été nommé le 1er juillet 2021, collabore avec le Forum économique mondial pour développer une Boîte à outils politiques et législatifs, qui servira à garantir que nos instruments politiques et législatifs soient compatibles avec la 4RI et ‘à l’épreuve de l’avenir’, au vu de la nature rapidement évolutive de ces technologies modernes», a-t-il souligné.

Plus de 350 exposants locaux et internationaux participent à cette foire annuelle populaire qui tient en 2022 après deux ans d’interruption.