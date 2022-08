Afrique du Sud: Le KwaZulu-Natal veut développer la coopération avec ses homologues des BRICS

La province sud-africaine du KwaZulu-Natal (KZN) souhaite se doter de programmes d’échange dans les domaines du sport, de la culture, des affaires et des universités avec les pays BRICS, a déclaré dimanche la Première ministre du KZN, Nomusa Dube-Ncube.

«Il ne faut pas oublier que le KwaZulu-Natal a hébergé en 2013 le 5e sommet des BRICS, le plus réussi de tous», a affirmé Dubé-Ncube, notant qu’elle aimerait voir davantage de coopération avec les pays BRICS à savoir le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud..

Elle a tenu ces propos au cours d’une allocution au Stade Moses Mabhida de Durban, après avoir félicité la coureuse russe Alexandra Morozova pour avoir remporté le Marathon des camarades 2022 dans la catégorie féminine.

Elle a déclaré que cet événement avait profité au tourisme et à l’économie de la province, y compris aux petites entreprises.

«Nous réfléchissons à des programmes d’échange dans les domaines du sport, de la culture et des affaires, mais aussi des institutions académiques. Nous ne voulons pas laisser de côté les coopératives et les petites et moyennes entreprises des quartiers pauvres et des zones rurales profondes », a-t-elle déclaré, souhaitant que les jeunes et les femmes bénéficient des relations internationales, afin qu’ils puissent participer «à la construction d’une province prospère pour les générations futures».

L’économie sud-africaine a été durement frappée par la crise de la Covid-19 et les femmes ont été les plus durement touchées par le chômage qui a néanmoins enregistré une baisse pour le deuxième trimestre consécutif de 2022, malgré de drastiques coupures d’électricité dans tout le pays affectant l’économie, a confié l’Agence gouvernementale des statistiques (StatsSA).