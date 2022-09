Libye: Encore des charniers découverts à Syrte

Le gouvernement d’union nationale libyen a annoncé, mercredi, l’exhumation des corps de 15 personnes non identifiées de deux charniers découverts dans la ville de Syrte (ouest).

L’Autorité générale de recherche et d’identification des personnes disparues (publique) a indiqué, sur sa page Facebook, que «15 corps non identifiés ont été extraits de deux charniers découverts dans la cour de l’hôpital Ibn Sina dans la ville de Syrte».

«Sept corps ont été exhumés de la première fosse commune, et huit de la seconde, en présence de représentants du parquet et de la médecine légale», a ajouté l’autorité,

Le 24 août, la commission a annoncé que 7 corps avaient été extraits d’une fosse commune à Syrte, et avant cela, le 6 octobre 2017, les corps de 21 coptes égyptiens, tués par Daech, ont été retrouvés dans un charnier de la ville.

Syrte était sous l’emprise de l’organisation terroriste Daech, depuis août 2015, avant sa libération en décembre 2016. Des fosses communes ont été découvertes dans la ville depuis cette date.

Deux gouvernements se disputent le pouvoir dans ce pays pétrolier plongé dans le chaos depuis 2011: l’un est basé à Tripoli (ouest) et dirigé par Abdelhamid Dbeibah depuis début 2021, et un autre conduit depuis mars dernier par Fathi Bachagha et soutenu par le camp du maréchal Khalifa Haftar.

La semaine dernière, des tirs nourris et des bombardements ont retenti sans répit dans plusieurs quartiers de la capitale. Ces combats qui ont fait 32 morts.

La Secrétaire générale adjointe de l’ONU pour les Affaires politiques, Rosemary DiCarlo, s’est inquiétée mardi dernier devant le Conseil de sécurité de possibles nouvelles violences en Libye, où «aucun progrès» n’a été fait vers la tenue d’élections.