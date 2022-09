Sénégal: Un programme pour la compétitivité de 5.000 PME

L’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) a lancé son programme «Emploi, transformation économique, relance» (Eter), ce 1er septembre, à Dakar.

Ce programme Eter vise à aider 5.000 entreprises sénégalaises à «se digitaliser» et à augmenter leur capacité de production et de création d’emplois. Il sera financé avec 150 millions de dollars US (environ 98,2 milliards de francs CFA), dont une contribution de la Banque mondiale, et aura une durée d’exécution de quatre ans, selon l’ADEPME.

Le programme va «consolider les petites et moyennes entreprises et faire en sorte qu’elles soient compétitives et puissent affronter les difficultés au niveau national et international», a assuré Idrissa Diabira, le directeur général de l’ADEPME.

Il va augmenter leur «capacité à créer de la richesse et des emplois», a promis M. Diabira lors d’une rencontre avec les partenaires de cette initiative. Le projet e-PME, l’une des composantes du programme, va faciliter la digitalisation des PME bénéficiaires. Ledit projet bénéficiera d’un soutien financier de 24 millions de dollars US (environ 15,7 milliards de francs CFA) qui proviendra des 150 millions de dollars US prévus.

Le Fonds de garantie des investissements prioritaires et le Fonds souverain d’investissements stratégiques vont contribuer à la garantie et au financement de cette initiative. La veille, l’ADEPME a organisé un talk de lancement de la plateforme Investisseurs-PME. Cette plateforme est dénommée AGORA et développée par le United Nations Capital Development Fund (Nations Unies, New-York). Depuis 2016, le gouvernement du Sénégal, dans le cadre de son Plan Sénégal émergent (PSE), entend développer la stratégie Sénégal numérique 2025 (SN2025), soutenue par le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud). L’objectif est de créer 140 000 emplois directs et indirects à l’horizon 2025.