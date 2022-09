Cap-Vert: Le port modernisé de Maio inauguré

Ce mercredi 07 septembre 2022, Akinwumi Adesina, le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a procédé à l’inauguration des installations modernisées du port de Maio.

Le port devra «permettre de réduire le temps de trajet maritime vers la capitale, Praia, et stimuler le commerce». Il a nécessité 36 millions d’euros, dont 17,87 millions de la BAD. L’Union européenne a apporté de son côté 11 millions d’euros tandis que le gouvernement du Cap-Vert a investi 7,8 millions d’euros.

«Un investissement comme celui-ci entraîne une amélioration rapide des moyens de subsistance et transforme les économies. Le port permettra de relier Maio au reste du pays et au monde», a déclaré José Ulisses de Pina Correia e Silva, le Premier ministre.

Il a ajouté que le port de Maio recèle un grand potentiel pour le tourisme durable et un juste équilibre entre l’environnement et l’économie. Nous nous réjouissons de notre future collaboration avec la Banque africaine de développement et d’autres partenaires à cet égard.

Ce magnifique port va transformer le visage de l’économie de Maio. Elle sera mieux connectée au reste du pays, ce qui permettra d’accroître rapidement les opportunités commerciales et économiques et de stimuler le tourisme, a renchéri Akinwumi Adesina.