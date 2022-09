Gabon: L’opposant Bertrand Zibi Abeghe en liberté

Au Gabon, l’opposant et ancien député Bertrand Zibi Abeghe a été libéré ce 12 septembre 2022 après six années passées en détention pour «instigation aux violences et voies de fait et détention illégale d’armes à feu».

«Je suis ému aux larmes, je suis auprès de mes proches», a déclaré M. Zibi joint au téléphone par la presse internationale. Malgré ce chapitre difficile, l’opposant n’entend pas abandonner la scène politique, affirmant qu’«un engagement politique reste à vie». Mais l’ancien député voudrait d’abord s’accorder «un à deux mois pour prendre le temps de l’introspection».

Bertrand Zibi Abeghe avait été arrêté le 31 août 2016 au siège du parti du leader de l’opposition Jean Ping, en marge de violences entre manifestants et forces de l’ordre. Ces heurts avaient fait quatre morts selon le gouvernement, 30 tués par balles selon l’opposition. En juillet 2019, après trois ans de détention, il avait été condamné à six ans de prison.

Pour l’opposition gabonaise, des associations de défense des droits humains et les proches, l’arrestation de Bertrand Zibi Abeghe n’a été que politiquement motivée.