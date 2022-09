L’Union européenne annonce une enveloppe de 25 millions de dollars pour le financement du  projet «Corridor Nord» au Nigeria

Le gouvernement nigérian a signé, mercredi 14 septembre, une convention de subvention de 25 millions d’euros avec l’Agence Française de Développement (AFD), destinée à son Projet Corridor Nord, selon une annonce faite sur Twitter par la délégation de l’Union européenne (UE) au Nigeria.

Ce projet, financé conjointement par l’UE et l’AFD vise à renforcer le réseau électrique dans la zone nord-ouest et à améliorer l’accès pour les populations, d’après les autorités d’Abuja. Il est mis en œuvre par la Transmission Company of Nigeria (TCN NIGERIA), société qui gère le réseau de transport d’électricité du pays.

Au Nigeria, environ 43% de la population, soit 85 millions d’habitants sur plus de 200 millions, n’ont pas d’accès à l’électricité. Le gouvernement s’est fixé d’ici 2030 trois objectifs, notamment assurer l’accès à l’électricité pour l’ensemble de la population, faire passer la part des énergies renouvelables à 30% et augmenter la capacité de production à 30 000 MW.