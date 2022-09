Kenya : Raila Odinga dément formellement avoir contesté la décision de retrait de la reconnaissance à la pseudo-RASD

Un faux Tweet a été attribué à Raila Odinga, candidat battu par le président William Ruto aux dernières élections présidentielles du Kenya, dans lequel on lui fait dire que la décision du président Ruto de retirer la reconnaissance du Kenya à la pseudo-république sahraouie «RASD» était «anticonstitutionnelle».

Raila Odinga a formellement démenti cette fausse rumeur sur son propre compte Twitter, mettant un terme à ces fake-news que les adversaires de l’intégrité territoriale du Maroc font circuler sur le Net pour semer la zizanie entre les deux pays frères et amis qui viennent de tourner une page sombre dans leurs relations bilatérales appelées à connaitre un nouvel essor au profit des deux peuples.

“Reports circulating that i attacked Ruto’s decision to review kenya’s policy on Polisario are erroneous. I never mentioned Polisario and I know the important and beneficial relations between Kena and Morocco”, a déclaré textuellement Raila Odinga sur son compte Twitter.

D’ailleurs, Raila n’a même pas cité dans son démenti, la «pseudo-RASD», mais il s’est contenté de mentionner le «Polisario» en plus, les deux anciens rivaux à la présidence kenyane soutiennent ouvertement le Maroc et son intégrité territoriale.

Pour rappel, le 14 septembre dernier et au lendemain de son investiture en tant que 5ème président de la République du Kenya, le président William Ruto a annoncé la décision de son pays de «révoquer sa reconnaissance de la pseudo +RASD+ et d’entamer les étapes pour la fermeture de sa représentation dans le pays», indique un communiqué conjoint, rendu public sur le site web du Palais d’Etat de la République du Kenya (State House), à la suite de la remise, ce mercredi, d’un message du Roi Mohammed VI au président William Ruto, par une délégation marocaine conduite par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Le Kenya a ainsi infligé un retentissant revers au Polisario et à ses parrains algériens, surtout que le retrait de la reconnaissance à la pseudo- «RASD» est survenue au moment où le chef des mercenaires sahraouis, le dénommé Brahim Ghali venait d’assister à Nairobi, à la cérémonie d’investiture du président Ruto.