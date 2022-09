Démission du chef de la diplomatie tchadienne

Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zène, a annoncé, lundi sur Twitter, sa démission du gouvernement de transition, diffusant par la même occasion la lettre de démission qu’il a adressée au président de transition, Mahamat Idriss Deby Itno sous couvert du Premier ministre.

«Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions de ministre des Affaires étrangères que j’exerce depuis le 02 mai 2021, au sein du gouvernement de transition», indique dans sa correspondance Mahamat Zène qui serait vraisemblablement, déçu par l’immixtion de certains membres du cabinet présidentiel et du gouvernement dans ses fonctions.

«Depuis quelques mois, mon engagement et ma volonté de servir mon pays se trouvent contrariés par des initiatives parallèles des membres de votre cabinet et du gouvernement, entreprises à mon insu et sur vos instructions. Ces initiatives et interférences répétitives et intempestives ne visent qu’à entraver l’exercice de mes fonctions et empiéter sur les prérogatives qui sont celles de mon département», informe-t-il.

«Devant une situation aussi malsaine que confuse et inacceptable, entretenue à dessein, et dépouillant le département que je dirige de toutes ses prérogatives, et me réduisant à un simple figurant, il ne me paraît ni opportun, ni responsable de continuer à occuper mon poste», a-t-il ajouté.

La presse locale, citant des sources proches de la diplomatie tchadienne, évoque des décisions et nominations opérées au sein du ministère des Affaires étrangères sans l’aval de Chérif Mahamat Zène. Et la goutte d’eau qui aurait fait déborder le vase serait la présidence d’une réunion, avec le corps diplomatique à Ndjamena, assurée lundi par le porte-parole du gouvernement, Abderamane Koulamallah.