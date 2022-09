L’Union européenne et l’Afrique orientale et australe entament le 9e cycle de leurs négociations commerciales

Madagascar a annoncé ce lundi, l’ouverture à Antananrivo du 9e cycle des négociations pour l’approfondissement de l’Accord de partenariat économique (APE) intérimaire entre l’Union européenne (UE) et cinq pays d’Afrique orientale et australe (AFOA).

Une dizaine de sujets devrait être abordés au cours de ce cycle de négociations qui se tient à Antananrivo. Trois thèmes principaux feront l’objet de discussions entre l’UE et les cinq pays de l’AFOA, notamment la facilitation des échanges, l’agriculture, ainsi que les conditions sanitaires et la santé de la nature, selon un communiqué du ministère malgache de l’Industrialisation, du Commerce et de la Consommation.

Les cinq pays de l’AFOA concernés par ces négociations sont Madagascar, les Comores, le Zimbabwe, les Seychelles et Maurice.

Un autre communiqué publié fin août et signé par la directrice du commerce extérieur au sein de ce ministère, Sadiah Razafimandimby, avait indiqué qu’à cette occasion, les pays de l’AFOA négocieront également avec l’UE le paquet d’investissement dénommé «global gateway».

Ce projet d’investissement lancé le 1er décembre 2021 par l’Union européenne a pour ambition de développer de nouvelles infrastructures partout dans le monde et en particulier en Afrique.

Sadiah Razafimandimby avait aussi déclaré que «la balance commerciale de Madagascar est excédentaire grâce aux exportations vers l’Europe».