Guinée/Economie: Lancement de l’aménagement de la zone industrielle de Fandjé

Le Premier ministre guinéen, Bernard Gomou a présidé mardi la cérémonie de lancement du projet d’aménagement de la zone industrielle de Fandjé.

Ce projet pilote qui rentre dans le processus de développement des zones industrielles en Guinée-Conakry, est bâti sur une superficie de 30 hectares, et est financé à 89% par la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA) avec un coût prévisionnel de 31.500.000 dollars et 11% sous forme de contrepartie nationale.

Il a pour objectif global d’améliorer la valeur ajoutée du secteur manufacturier guinéen à l’horizon 2030, et de façon spécifique la création d’environ 5.000 emplois et l’amélioration de la compétitivité industrielle du pays, ou encore générer des débouchés pour la production agricole, en permettant aux producteurs de commercialiser leurs produits agricoles auprès des unités industrielles installées dans la zone.

«L’aménagement de cette zone favorise leur installation et leur développement, et ainsi répondre à tous les goulots d’étranglement qui entravent le développement industriel, notamment les problèmes logistiques, manque d’énergie, de réseaux de télécommunications et de gestion des déchets industriels» a expliqué, le coordinateur de l’unité d’exécution des projets, Dr Saliou Diallo.

Pour sa part, la ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME, Rose Pola Pricemou, a estimé qu’avec la mise en place prochainement de la Zone de Libre-échange Continentale Africaine (ZLECAF) qui permettra la libre circulation des productions nationales au sein du continent, la Guinée sera confrontée à une rude concurrence vis-à-vis de ses partenaires du continent, tant pour le commerce des biens que pour celui des services.

«Il est donc temps d’actionner tous les leviers permettant de promouvoir une production nationale susceptible d’approvisionner les marchés nationaux et africains sur la base de nos ressources naturelles et agricoles», a- t-elle souligné.