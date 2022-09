La BOAD va décaisser 200 milliards de FCFA pour les situations d’urgence dans l’espace UEMOA

La Banque ouest-africain de développement (BOAD) va débourser 200 milliards de FCFA pour financer un programme d’urgence à impacts rapides, au bénéfice des pays membres de l’ensemble sous-régional.

Le programme dénommé SONGTAAGBA 2022-2024, en langue moré, voulant dire «entraide dans une situation de difficulté», vise «à contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations au sein de l’UEMOA et au renforcement de la résilience de la région face aux chocs actuels».

Il s’agira de contribuer à la mise en œuvre des Plans nationaux de réponses (PNR) aux crises et du Programme de Développement d’Urgence (PDU) du G5 Sahel.

En plus, le programme servira également à mettre rapidement à disposition, des ressources en une ou plusieurs tranches, pour faire face à des défis d’urgence, comme les «besoins alimentaires, la scolarisation et la santé de base, alors que les populations sont confrontées à la flambée des prix des produits et à l’insécurité».

L’aide de la BOAD intervient dans un contexte mondial très critique où les pays membres de l’UEMOA font face à des défis comme la hausse des cours des produits pétroliers et alimentaires à l’international, une situation qui entraîne l’inflation dans bon nombre de pays du monde entier.

Ce nouveau décaissement vient s’ajouter aux nombreux projets, notamment 10 projets de financements approuvés par l’institution dirigée par Serges Ekue.