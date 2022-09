Le Togo se félicite de l’embellie du tourisme en 2021

Le Togo a accueilli 983.969 touristes en 2021, soit plus du double qu’en 2020, une année marquée par la pandémie de Covid-19, à la grande satisfaction des autorités, selon un communiqué publié lundi sur le site officiel du pays et intitulé «Sortie de convalescence».

Ce flux de visiteurs a généré 25 milliards de Fcfa de recettes, en hausse de 34% comparativement aux chiffres de 2020, précise le texte.

Le ministre togolais du Tourisme, Kossi Gbényo Lamadokou qui s’exprimait à la veille de la Journée mondiale du tourisme célébrée ce mardi, a précisé que «ce résultat est à mettre, d’une part à l’actif du gouvernement, qui par le déploiement progressif du vaccin contre la Covid-19, l’adoption d’un certain nombre de mesures et l’assouplissement des restrictions sur les déplacements, a aidé à rétablir la confiance des consommateurs pour le redécollage du tourisme et d’autre part à celui des populations togolaises qui ont su montrer un regain d’intérêt pour les déplacements dans leur beau pays».

Dans un autre communiqué rendu public le 11 août dernier, les autorités togolaises avaient annoncé la mise en place d’un plan stratégique pour développer le tourisme qui fait encore face à plusieurs défis, notamment des structures d’accueil peu adaptées, des coûts du transport et du séjour élevés par rapport à d’autres régions du monde, des attaques terroristes, en plus de la crise sanitaire.

L’annonce des performances de 2021, qui laisse présager un avenir meilleur, est une bonne nouvelle aussi pour les acteurs du secteur qui ont été fortement impactés par la pandémie du covid-19.