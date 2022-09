Tchad: Les conclusions du dialogue national seront dévoilées le 30 septembre

L’épilogue du «dialogue national inclusif et souverain» entamé au Tchad, le 20 août 2022, sera connu le 30 septembre prochain, selon le chronogramme confirmé mardi par le présidium qui dirige les travaux.

Initialement, ce dialogue devrait durer 21 jours et aboutir à un consensus pour la réconciliation et un renouveau politique pour le Tchad. Mais les parties ont peiné à s’accorder sur le fond et la forme des échanges, occasionnant plusieurs reports et un retard dans le calendrier.

L’essentiel de l’opposition et de la société civile a boycotté les travaux, d’autres acteurs politiques, groupes armés et même l’Eglise catholique se sont retirés du dialogue, dénonçant son caractère non inclusif.

Mais le dialogue national inclusif et souverain s’est poursuivi «sereinement» et certaines Commissions ont déjà déposé leurs rapports au présidium, confient les participants aux travaux.

Les travaux en plénière suspendus samedi dernier reprennent ce mercredi 28 septembre où la Commission ad hoc mise en place doit rendre son rapport sur les conditions de révision de la charte de la Transition, de la durée de cette transition post dialogue, des organes de transition, de l’éligibilité ou non des membres du Conseil militaire de transition aux prochaines élections et de l’accord de Doha.