Le Kenya ouvre une enquête sur le décès suspect d’un avocat mis en cause à la CPI

Les autorités du Kenya ont ouvert une enquête sur les circonstances du décès de l’avocat Paul Gicheru, retrouvé mort à son domicile lundi soir.

«Le corps a été retrouvé allongé sur le dos, propre, habillé de manière décontractée. Il n’y avait ni salive ni sang sur aucun orifice. Le défunt était connu pour souffrir de diabète et d’hypertension», a indiqué la police dans un premier rapport.

D’après la presse locale et des officiers de police citant des membres de la famille du défunt, l’avocat Paul Gicheru aurait «pris un repas puis est allé se coucher mais ne s’est pas réveillé».

Son fils avait été aussi conduit à l’hôpital après s’être plaint de douleurs à l’estomac suite au même repas. Agé de 52 ans, Paul Gicheru était une «personne d’intérêt» dans une enquête de la Cour Pénale Internationale (CPI) sur les violences postélectorales survenues en 2007-2008 au Kenya, des violences dans lesquelles plus de 1.300 personnes ont été tuées et plus de 5.000 autres blessées.

La CPI l’accusait également d’avoir mis en place un système «flagrant et préjudiciable» de subornation de témoins rendant impossible de poursuivre les investigations contre William Ruto, l’actuel président du Kenya, pour son rôle présumé dans les violences postélectorales de 2007-2008 au Kenya.