Algérie : 27 membres du Congrès US exigent des sanctions pour les achats massifs d’armes russes

Un groupe de 27 députés du Congrès américain conduit par Lisa McClain, a exigé dans une lettre adressée le jeudi au Secrétaire d’Etat, Antony Blinken, des sanctions contre l’Algérie pour l’achat massif d’armes russes en violation de la loi Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).

Adoptée en 2017 par le Congrès américain, cette loi ordonne au président des États-Unis d’imposer des sanctions aux personnes qui, sciemment, « s’engagent dans une transaction importante avec une personne qui fait partie de, ou opère pour ou au nom des secteurs de la défense ou du renseignement du gouvernement de la Fédération de Russie».

Le président a aussi délégué le pouvoir des sanctions au secrétaire d’État, en consultation avec le secrétaire au Trésor.

Lisa McClain et ses collègues cosignataires de la lettre expriment au Chef de la diplomatie américaine Blinken, leurs «inquiétudes face aux récents rapports sur les liens toujours plus étroits entre la Fédération de Russie et la République algérienne», rappelant à ce propos, que la Russie «est le plus grand fournisseur d’armes militaires de l’Algérie».

« Il n’y a pas d’édulcoration, les relations croissantes de l’Algérie avec la Russie constituent une menace pour toutes les nations du monde », a soutenu la représentante Lisa McClain.

«Rien que l’année dernière, l’Algérie a finalisé un achat d’armes avec la Russie pour un total de plus de 7 milliards de dollars. Dans cet accord, l’Algérie a accepté d’acheter des avions de combat russes avancés, y compris Sukhoi 57 », sachant que «la Russie n’avait jusqu’à présent, accepté de vendre cet avion particulier à aucune autre nation».

«Ce transfert militaire a fait de l’Algérie le 3ème destinataire d’armes russes au monde », relèvent les cosignataires de la lettre publiée ce jeudi 29 septembre sur le site officiel de la Chambre des représentants des Etats-Unis.

Ce récent achat d’armes russes par l’Algérie serait clairement classé comme «une transaction importante» au titre de la CAATSA, ajoutent les auteurs de la lettre en déplorant qu’aucune sanction n’a été émise par le Département d’État.

Les membres du Congrès estiment enfin, qu’«il est essentiel que le président Biden et son administration se préparent à sanctionner ceux qui tentent de financer le gouvernement russe et sa machine de guerre (en Ukraine-ndlr) en achetant du matériel militaire russe».