Le Liberia connaitra un ralentissement de sa croissance économique en 2022

La croissance économique du Liberia devrait ralentir cette année après la forte progression de 2021, selon des projections contenues dans le dernier rapport en date de la Banque mondiale sur les perspectives de croissance inclusive et durable du Liberia.

Les prévisions prévoient «un ralentissement à 3,7% en 2022, soit 1,3 point de pourcentage de moins que l’année dernière». Pour les experts de la Banque mondiale, la situation au Liberia, est due «aux incertitudes mondiales accrues et au choc des prix des produits de base».

Déjà en 2021, l’amélioration de la demande extérieure de ce pays, la hausse des prix des principales exportations et la reprise d’une activité intérieure normale avaient permis à l’économie du Liberia de rebondir après une contraction de 3% provoquée par la Covid-19 en 2020.

«A l’avenir, l’accent devrait être mis sur le maintien de la reprise et sur la garantie d’une croissance inclusive grâce à des investissements dans le capital humain, la protection sociale et les secteurs productifs à forte intensité de main-d’œuvre tels que l’agriculture», recommande Khwima Nthara, Directeur national de la Banque mondiale pour le Liberia.

Malgré ces prévisions, la croissance devra atteindre une moyenne de 5,2% sur la période 2023-2024 et sera soutenue par la mise en œuvre de réformes structurelles dans les secteurs de l’énergie, du commerce, des transports et des services financiers. Le secteur minier et l’augmentation des investissements publics favoriseront également la croissance dans le pays.

L’inflation devrait rester faible et stable, avec une moyenne de 7,2 % par an en 2022-2024. Le maintien de faibles niveaux d’inflation aiderait les ménages libériens à conserver leur pouvoir d’achat, et il est prévu que d’ici 2023, les taux de pauvreté commencent à diminuer.